Guerre en Ukraine : 16 Camerounais morts pour le compte de l'armée russe

Seize camerounais, militaires contractuels sont morts dans la zone d'opération militaire spéciale, terme utilisé par la Russie pour désigner l'Ukraine.

Moscou dans une note verbale datant du 5 mars a informé le ministère camerounais des relations extérieures objectif contacter les familles des intéressée écrit un communiqué publié lundi. C'est la première fois que Yaoundé lève le voile une liste de ses ressortissants décédés dans cette guerre en Ukraine. L’existence de ce recrutement de combattants étrangers avait été révélée en février dernier par le collectif d’investigation All Eyes on Wagner.

Le Cameroun apparaît comme le deuxième pays le plus touché, derrière l’Égypte, en termes de pertes humaines dans ce conflit. Selon les données disponibles, au moins 96 Camerounais ont été tués, sur plus de 335 combattants identifiés comme contractuels au sein de l’armée russe. Ces hommes sont souvent d’anciens militaires ou des civils attirés par des promesses de rémunération ou d’emplois. Certains seraient également enrôlés de force, selon plusieurs sources.

Face à cette situation, plusieurs pays expriment leur inquiétude et leur mécontentement concernant le recrutement de leurs ressortissants par l’armée russe. C’est notamment le cas du Kenya, qui a obtenu la fin de l'enrôlement de ces ressortissants.