Ukraine : 217 drones interceptés, mais Odessa et Zaporijjia subissent des dégâts

L’Ukraine a été confrontée le 29 mai à l’une de ses plus importantes attaques de drones de ces derniers mois, les forces russes ayant lancé 232 appareils dans la nuit contre des cibles dans tout le pays. Selon l’armée de l’air ukrainienne, 217 drones ont été interceptés, mais plusieurs frappes ont néanmoins touché les régions méridionales d’Odessa et de Zaporijjia. À Odessa, les autorités ont indiqué que la plupart des drones avaient été détruits par la défense antiaérienne. Les attaques ont toutefois privé d’électricité environ 4 000 habitants. Aucun mort n’a été signalé. Trois navires commerciaux empruntant le corridor maritime ukrainien en mer Noire ont également été touchés, faisant deux blessés parmi les membres d’équipage. Dans la région de Zaporijjia, une frappe a atteint un quartier résidentiel vendredi matin, blessant trois personnes, dont une femme âgée. Des immeubles d’habitation, des véhicules et plusieurs infrastructures ont été endommagés. Les secours sont intervenus pour maîtriser plusieurs incendies, notamment celui provoqué par une conduite de gaz endommagée. Cette nouvelle offensive illustre la pression persistante exercée sur les villes et les infrastructures civiles ukrainiennes malgré l’efficacité croissante des systèmes de défense aérienne. Elle s’inscrit dans une série de frappes menées par la Russie à travers le pays ces dernières semaines et renforce les appels de Kiev en faveur de capacités supplémentaires de défense antiaérienne à longue portée.