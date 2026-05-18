Le ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale, Simeon Oyono Esono Angue, s’est rendu à Moscou lundi et a rencontré son homologue russe, Sergueï Lavrov.

Au cours de la rencontre, M. Lavrov a déclaré que la Russie était prête à poursuivre sa coopération militaro-technique avec la Guinée équatoriale.

« Nous sommes toujours disposés à vous écouter et à répondre autant que possible à vos besoins en matière de capacités de défense », a-t-il déclaré à M. Angue.

À son tour, M. Angue a salué l’engagement de la Russie en matière de sécurité dans la région africaine du Sahel et en République Centrafricaine, affirmant que « l’engagement de la Russie dans les domaines de la défense et de la sécurité dans cette partie du continent africain a donné d’excellents résultats grâce à l’intervention de la Russie visant à promouvoir la paix et la sécurité ».

Au cours du mois d'août 2024, la Russie a déployé jusqu'à 200 soldats dans le cadre du Corps africain afin de contribuer à la formation de la garde présidentielle d'élite et d'assurer la protection du dictateur de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, notamment dans les villes de Malobo et de Bata.

Les experts estiment que la présence croissante de la Russie en Guinée-Équatoriale pourrait être considérée comme une stratégie à deux volets mûrement réfléchie, alliant diplomatie culturelle et renforcement de sa présence en matière de sécurité.

Alors que le gouvernement de la Guinée-Équatoriale nie toute présence russe, des témoignages oculaires font état de militaires en uniforme arborant des insignes russes opérant à Malabo et à Bata.

Ce déploiement fait suite à de multiples échanges diplomatiques, notamment trois visites du président Obiang en Russie et plusieurs séjours à Malabo du vice-ministre russe de la Défense, Yunus-bek Yevkurov, chargé d'étendre les opérations du Corps africain à l'ensemble du continent.

La Russie a soutenu la création d'une nouvelle brigade d'intervention rapide forte de 684 membres en Guinée équatoriale.

Le président Obiang s'est engagé à équiper cette force d'armement russe et chinois de pointe, notamment :

- Véhicules blindés de transport de troupes

- Systèmes de missiles à longue portée

L'architecture de sécurité semble axée principalement sur la consolidation du régime plutôt que sur la défense face à des menaces extérieures.

Les critiques locaux font valoir que le pays n'est pas en guerre et n'a pas besoin de renforts mercenaires. Comme l'a fait remarquer Juvenal Osuan Ondo Mba, un habitant de Malabo, la présence de mercenaires étrangers n'apporte « aucun bénéfice à la population ».

Le modèle qui se dessine semble viser une stabilisation stratégique du régime plutôt qu'une modernisation de la défense nationale.

Risques liés au recrutement : l'Afrique, un vivier de main-d'œuvre ?

L'opposition en exil de la Guinée-Équatoriale s'inquiète de plus en plus de la possibilité que la Russie utilise sa présence dans le pays pour faciliter le recrutement de ressortissants africains en vue de leur déploiement en Ukraine.

En mars 2025, le ministère de la Défense a annoncé la mise en place de bourses destinées à permettre à de jeunes Guinéens équatoriaux de suivre une formation militaire en Russie.

Les discours officiels présentent cette initiative comme un programme de développement académique et professionnel. Cependant, les tendances observées à travers l'Afrique suscitent des inquiétudes.