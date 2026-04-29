Congo - Russie : rencontre entre les présidents Sassou N’Guesso et Poutine au Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine s’est entretenu mercredi au Kremlin avec Denis Sassou N’Guesso, président de la République du Congo.

La Russie voit des « perspectives prometteuses » pour le développement des relations bilatérales, principalement dans le domaine économique, a déclaré M. Poutine.

« Nos entreprises ont exprimé leur disposition et leur volonté d’opérer sur le marché de votre pays, principalement en raison de votre environnement politique intérieur stable, qui crée des conditions favorables aux affaires », a-t-il noté.

M. Poutine a également salué la coopération avec la République du Congo sur la scène internationale et a invité M. Sassou N’Guesso au troisième Forum Russie-Afrique, qui devrait se tenir cet automne.

M. Sassou N’Guesso a qualifié les relations avec la Russie de « relations d’amitié, de solidarité et de coopération dans tous les domaines ».

Le président Denis Sassou-Nguesso, est arrivé mardi à Moscow pour une visite d'État pour dit-il, "renforcer les liens entre les deux pays".

« Nous effectuons cette visite d’État afin de renforcer les relations qui existent depuis des décennies, comme vous l’avez dit, des relations d’amitié, de solidarité et de coopération dans tous les domaines, y compris la sécurité, la défense et l’économie », a déclaré Denis Sassou N’Guesso, président de la République du Congo.

Parmi les projets prioritaires de coopération, le Kremlin a cité la construction d’un oléoduc de plus de 1 000 kilomètres, qui débouchera sur l’océan Atlantique dans le nord du Congo.