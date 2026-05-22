Ukraine : six blessés après une frappe russe à Soumy

Les équipes de secours sont intervenues toute la nuit dans la région de Soumy au milieu de la fumée et des décombres, tandis que les pompiers tentaient d’éteindre plusieurs maisons en flammes et fouillaient des bâtiments endommagés après une nouvelle attaque russe. Les autorités locales ont indiqué qu’un enfant figurait parmi les blessés. Des images diffusées par les services d’urgence montraient des toits effondrés, des murs noircis et des secouristes déblayant les gravats après les frappes nocturnes. Située près de la frontière russe, la région de Soumy subit régulièrement des bombardements depuis le début de la guerre et reste particulièrement exposée aux attaques de drones et de missiles. L’armée de l’air ukrainienne a affirmé que la Russie avait lancé dans la nuit 116 drones contre plusieurs régions du nord, de l’est et du sud du pays. Selon les militaires, 109 appareils ont été abattus, tandis qu’un missile balistique et cinq drones ont atteint leurs cibles dans cinq zones différentes. Des débris provenant de drones interceptés ont également provoqué des dégâts dans quatre autres secteurs. Cette nouvelle vague de frappes intervient alors que les deux camps poursuivent leurs attaques à longue portée malgré les efforts diplomatiques visant à réduire les hostilités. Les responsables ukrainiens estiment que ces bombardements répétés contre les infrastructures civiles accentuent la pression sur les secours et sur les habitants vivant à proximité de la ligne de front.