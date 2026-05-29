Roumanie : premières images des dégâts après la chute d'un drone sur un immeuble près de l'Ukraine

La Roumanie a réclamé un renforcement du soutien en matière de défense aérienne après qu’un drone russe, impliqué dans une attaque nocturne contre l’Ukraine, s’est écrasé le 29 mai sur un immeuble d’habitation dans la ville orientale de Galati. L’incident a fait deux blessés, provoqué un incendie sur le toit de l’immeuble et contraint plusieurs habitants à évacuer. Les autorités roumaines ont qualifié le survol du territoire national par le drone de grave violation du droit international. Le président Nicusor Dan a réuni le principal conseil de défense du pays, estimant qu’il s’agissait de l’incident le plus grave survenu en Roumanie en lien avec la guerre en Ukraine depuis 2022. Galati est située sur le Danube, près des frontières avec l’Ukraine et la Moldavie, une zone à plusieurs reprises touchée par des débris et des incursions de drones depuis le début du conflit. L’armée roumaine a suivi la trajectoire du drone dans son espace aérien et fait décoller deux chasseurs F-16 ainsi qu’un hélicoptère. Les responsables de la défense ont souligné que le crash n’était pas considéré comme une attaque délibérée contre la Roumanie, mais ont averti que la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine continue de faire peser des risques sur la sécurité du flanc est de l’OTAN. Bucarest a demandé à l’Alliance d’accélérer le transfert de systèmes antidrones afin de renforcer sa défense.