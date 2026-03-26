Guerre en Ukraine : 15 Zimbabwéens morts sur le front pour la Russie

Le Zimbabwe a déclaré mercredi que 15 de ses ressortissants ont été tués après avoir été recrutés dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine, alors que les autorités mettent en garde contre des stratagèmes frauduleux visant à attirer des recrues de plusieurs autres pays africains dans ce conflit qui dure depuis quatre ans.

Le ministre de l’Information, Zhemu Soda, a indiqué aux journalistes dans la capitale, Harare, que le gouvernement intensifie ses efforts diplomatiques pour rapatrier 66 autres Zimbabwéens encore en vie.

Outre le Zimbabwe, des pays africains comme l’Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria ont signalé des cas similaires de leurs ressortissants trompés et envoyés en Russie avec de fausses promesses d’emploi, avant de se retrouver en première ligne du conflit.

Zhemu Soda a expliqué que les victimes zimbabwéennes avaient reçu des offres d’emploi trompeuses et lucratives de la part d’agences de recrutement "frauduleuses", utilisant "les plateformes de réseaux sociaux comme principal terrain de chasse".

Il a précisé que ce "schéma" implique que les victimes se voient promettre des salaires attractifs et des conditions de travail sûres, mais qu’elles finissent privées de leurs documents de voyage et "contraintes de participer activement aux combats".

"Elles reçoivent peu ou pas de formation et sont placées dans des situations mettant leur vie en danger. Lorsqu’elles sont blessées, tuées ou capturées, les recruteurs disparaissent, laissant les familles au Zimbabwe sans information, sans soutien et sans personne à qui demander des comptes. Dans de nombreux cas, la rémunération promise n’est jamais versée", a déclaré Zhemu Soda.

Ce pays d’Afrique australe, qui entretient des relations étroites avec la Russie, travaille désormais à assurer le retour des survivants et le rapatriement des corps des personnes décédées, a ajouté le ministre.

L’annonce du Zimbabwe fait suite à des cas similaires à travers l’Afrique, où des gouvernements affirment que leurs citoyens ont été attirés dans le conflit par des campagnes de recrutement trompeuses. Selon un rapport de janvier du groupe de réflexion Center for Strategic and International Studies, ce conflit aurait fait près de 2 millions de morts.

En Afrique du Sud, la police a interrogé 11 hommes rentrés au pays en février après avoir été prétendument recrutés en Russie sous prétexte de formation en sécurité. Les autorités ont ensuite confirmé que deux Sud-Africains avaient été tués dans le conflit, tandis que plusieurs autres ont été blessés ou se sont retrouvés bloqués.

Un rapport des services de renseignement au Kenya indique que jusqu’à 1 000 Kenyans auraient été recrutés avec des promesses d’emploi avant d’être envoyés en première ligne en Ukraine. Le rapport précise que des dizaines d’entre eux ont été blessés, portés disparus ou sont toujours en train de combattre, et qu’au moins un Kenyan est décédé.

Des responsables ukrainiens estiment que plus de 1 700 Africains auraient été recrutés pour combattre pour la Russie, tandis que des cas impliquant des citoyens du Nigeria et d’autres pays ont également été signalés.

Des enquêtes menées par The Associated Press en 2024 ont révélé que des réseaux de recrutement ont ciblé des travailleurs en Afrique et en Asie via des publicités sur les réseaux sociaux et des agences privées, proposant des programmes travail-études ou des emplois civils qui se transformaient ensuite en contrats militaires. Certains recrutés ont indiqué que leurs passeports avaient été confisqués et qu’ils avaient été contraints de combattre avec peu de formation.