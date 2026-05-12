Ouganda : le président ougandais qualifie l'opposition de « terroristes »

Le président ougandais Yoweri Museveni vient d’être réinvestit pour un 7ème mandat à la tête du pays. À 81 ans, le chef d’état a déclaré dimanche que l'opposition était composée de « terroristes » qui avaient tenté d'utiliser la violence pour renverser les résultats.

Les résultats officiels ont montré que Museveni avait remporté une victoire écrasante avec 72 % des voix lors de l'élection de janvier dernier, mais le scrutin a été critiqué par les observateurs électoraux africains et les organisations de défense des droits de l'homme en raison de la forte répression de l'opposition et d'un black-out d'Internet.

« C’est ainsi que nous avons réussi à unir le peuple. C’est pourquoi nous remportons la victoire dès le premier tour, car la majorité du peuple est toujours avec nous. À chaque élection, sept fois, nous n’avons jamais eu à passer par un second tour. Nous n’avons jamais obtenu moins de 50 %. Pourquoi ? Parce que nous avons mis l’accent sur la politique de l’unité. », a déclaré Yoweri Museveni, président ougandais.

Selon les analystes, l’élection n’était qu’une formalité, compte tenu du contrôle total exercé par Museveni sur l’État et l’appareil sécuritaire, même si de nombreux Ougandais continuent de le louer pour avoir apporté une paix et une prospérité relatives.

« Nous avons une grande confiance en le président Museveni, et il réalisera nos rêves car il a commencé avec force et finira avec encore plus de force.», a indiqué David Ssekimpi, pasteur / partisan de Museveni.

« Il devrait écouter la voix des personnes très marginalisées. Les personnes qui l'entourent ne lui font pas part des souffrances des personnes vulnérables. Elles lui font part de leurs propres problèmes », s'est confié Saleh Mudiba, homme d'affaires / partisan de Museveni.

Dans son discours de victoire, Museveni a déclaré que le parti de Bobi Wine, la Plateforme d'unité nationale (NUP), avait prévu d'attaquer des bureaux de vote dans les zones où il était en train de perdre.