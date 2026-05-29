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La Cour suprême malgache rejette une demande de destitution du président

Le colonel Michael Randrianirina arrive à la Haute Cour constitutionnelle pour prêter serment en tant que président à Antananarivo, à Madagascar, 17 octobre 2025   -  
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By Rédaction Africanews

and AFP

Politique Madagascar

La Cour suprême de Madagascar a rejeté jeudi la tentative d'un député de l'opposition visant à destituer le dirigeant militaire du pays.

La Cour a estimé que cette requête n'était pas conforme à la Constitution.

Cette demande de destitution du colonel Randrianirina, à la tête du pays depuis octobre, a été initiée par le député de premier plan Antoine Rajerison. S’adressant à la Haute Cour constitutionnelle, M. Rajerison l'accusait de trahison pour « violations graves et répétées de la Constitution », notamment en matière de nominations.

La Cour a déclaré que la requête était « irrecevable » car elle ne répondait pas aux exigences constitutionnelles requises pour destituer un chef d'État.

Une feuille de route pour la transition a promis une nouvelle constitution et une élection présidentielle d’ici la fin de l’année 2027.

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