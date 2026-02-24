Ouganda : une messe en l'honneur de Kizza Besigye empêchée par le pouvoir

Le président ougandais Yoweri Museveni a fait annuler une messe prévue en l’honneur de l’opposant Kizza Besigye, détenu depuis 2024 pour trahison, selon les déclarations de son épouse.

D’après Winnie Byanyima, également directrice exécutive de l’ONUSIDA, l’archevêque Paul Ssemogerere l’a informée avoir reçu un appel du chef de l’État demandant l’annulation de la cérémonie religieuse. Les autorités estiment qu’il s’agit d’une « question politique » nécessitant, selon elles, une enquête préalable. L’épouse de l’opposant a dénoncé cette décision, qu’elle considère comme une atteinte au droit à la liberté de culte. La messe devait se tenir lundi à la cathédrale Rubaga, à Kampala, afin de prier pour la santé et la libération de Kizza Besigye. Elle a été annulée alors que certains fidèles s’étaient déjà rassemblés sur place.

Kizza Besigye avait été enlevé en novembre 2024 à Nairobi, au Kenya, avant de réapparaître quelques jours plus tard devant un tribunal militaire en Ouganda. Ancien médecin personnel de Museveni devenu son opposant de longue date, il est incarcéré depuis environ quinze mois. Selon ses proches, l’état de santé de l’opposant se serait détérioré en détention, et ses demandes de libération sous caution ont été rejetées à plusieurs reprises.