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L'Ouganda ferme sa frontière avec la RDC pour contenir l'épidémie d'Ebola

Sensibilisation contre Eboala du mouvement des Scouts du Congo, à Bunia, au Congo, le 23 mai 2026   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Ouganda

L’Ouganda a fermé mercredi sa frontière avec la République démocratique du Congo. Les autorités de Kampala veulent ainsi contenir l’épidémie d’Ebola qui sévit dans ce pays voisin. Alors que 7 cas ont été enregistrés en Ouganda.

La maladie est provoquée par une souche rare avec un taux de létalité de 50%. Selon l’Organisation mondiale de la santé, 220 décès ont été enregistrés en RDC et plus de 900 cas suspects depuis le 15 mai. La fermeture de la frontière décidée par l’Ouganda n’est cependant pas sans exceptions.

''Les seules exceptions concernent les équipes d'intervention Ebola autorisées, les opérations humanitaires, le transport de denrées alimentaires et de marchandises, ainsi que la sécurité, mais tout cela restera soumis à des protocoles stricts de dépistage sanitaire et de surveillance à la frontière.'', a déclaré Diana Atwine, secrétaire permanente au ministère ougandais de la Santé.

Les autorités ougandaise ont annoncé une quarantaine de 21 jours pour toute personne arrivant de la RDC, ainsi que des contrôles réguliers des élèves dans les écoles situées près de la frontière.

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