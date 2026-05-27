Ebola en Ouganda : le gouvernement renforce ses mesures de sécurité

À Kampala, la capitale ougandaise, les habitants sont contrôlés par des agents de santé à leur arrivée à l'hôpital national spécialisé de Mulago, alors que le gouvernement renforce ses mesures de sécurité face à l'augmentation du nombre de cas d'Ebola signalés.

Le gouvernement a confirmé deux nouveaux cas de la maladie le 25 mai, portant le total à sept depuis la découverte de l'épidémie dans ce pays d'Afrique de l'Est, le 15 mai.

« Ce n’est pas la première fois que cela arrive, c’est déjà arrivé auparavant, nous avons déjà vu d’autres cas comme celui du COVID, mais personnellement, je fais confiance au ministère de la Santé, je fais confiance au gouvernement car ils font tout ce qu’il faut pour s’assurer que le virus Ebola soit éradiqué.», s'est confié Joseph Okalo, étudiant.

« Le gouvernement n’a pas attendu que les chiffres atteignent des niveaux alarmants pour agir. Au moins pour l’instant, je sais qu’ici, juste à côté de nous, le camp Ebola est en place, donc tout était vraiment prêt : les médecins et les infirmières étaient prêts, les gens ont été informés et sensibilisés aux procédures opérationnelles standard, et dans les églises et les lieux publics, vous savez, on voit des gens se désinfecter les mains et se faire prendre la température. », a indiqué Joel Kitiibwa, chirurgien en début de carrière.

Dans un bref communiqué, le ministère a indiqué qu'il retraçait la liste des contacts des deux personnes et a exhorté les citoyens « à signaler immédiatement à un établissement de santé toute personne présentant des symptômes » compatibles avec le virus.

« Je pense qu’ils devraient interdire l’entrée aux personnes venant de ces zones hautement contagieuses. Pourquoi laisserait-on encore entrer des personnes en provenance du Congo, à moins qu’elles aient été, disons, contrôlées et testées, et qu’elles soient indemnes du virus ? Mais il faudrait tout de même limiter l’arrivée de personnes en provenance de ces zones à haut risque de contagion. », a déclaréBetty Nyangoma, psychologue.

La semaine dernière, l'Ouganda a suspendu tous les transports publics à destination de la RDC après avoir confirmé deux cas d'Ebola, un cas d'infection et un décès, concernant des ressortissants congolais ayant franchi la frontière.Trois autres cas ont été confirmés dans le pays samedi : un chauffeur ougandais, un professionnel de santé ougandais et une femme originaire de la RDC.