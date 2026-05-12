Ouganda : Yoweri Museveni prête serment pour un 7e mandat

Une nouvelle investiture pour le président ougandais Yoweri Museveni à Kampala, dans la capitale.

Après quarante ans à la tête du pays, le chef de l’État a une nouvelle fois prêté serment à Kampala, dans une cérémonie marquée par le faste habituel : survol d’avions de chasse russes Sukhoi, défilé militaire minutieusement orchestré, et présence de plusieurs chefs d’État africains.

Cette démonstration de force a également mis en lumière une figure de plus en plus centrale : le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président et chef d’état-major de l’armée, chargé de superviser les préparatifs du défilé. Une présence qui alimente les spéculations sur une possible succession au sommet de l’État.

Âgé de 81 ans, Yoweri Museveni a été réélu le 15 janvier dernier pour un septième mandat, avec 71,65 % des suffrages, selon les résultats officiels. Son principal rival, Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom de Bobi Wine, est arrivé en deuxième position avec 24,72 % des voix.

Au pouvoir depuis 1986, Museveni demeure l’un des dirigeants les plus anciens du continent. Si cette nouvelle investiture confirme son emprise politique, elle ravive aussi les interrogations sur l’avenir de l’Ouganda et les contours de la transition qui pourrait suivre la fin de son long règne.