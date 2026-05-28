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Nigéria : Atiku Abubacar, désigné candiat à la présidence de l'ADC

Atiku Abubakar accepte l'investiture présidentielle du Congrès démocratique africain, Abuja (Nigéria), le 27 mai 2026   -  
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By AFP

Nigéria

L'ancien vice-président nigérian Atiku Abubakar a été choisi une nouvelle fois pour porter les couleurs de l'African Democratic Congress (ADC). Devançant ses deux rivaux lors d'une élection primaire, Atiku Abubakar s’assure ainsi l'unique nomination présidentielle du parti pour les élections générales de 2027, ce qui témoigne de son influence persistante sur la scène politique nigériane.

Atiku Abubacar a recueilli 1 846 370 voix et son plus proche rival, Rotimi Amaechi, a obtenu 504 117 voix.

L'homme d'affaires Mohammed Hayatu-Deen avait recueilli 177 120 voix lors de la primaire.

Dans son discours de victoire, Atiku a félicité le parti d'avoir démontré que la démocratie est bien vivante au sein de l'ADC. Il a également dénoncé les difficultés auxquelles sont confrontés les partis d'opposition et leurs dirigeants dans le pays.

« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour le privilège que vous m'avez accordé de mener notre grand parti, l'African Democratic Congress, vers les prochaines élections en tant que candidat à la présidence. », a déclaréAtiku Abubakar, candidat à la présidence pour l'African Democratic Congress (ADC).

Le résultat de cette primaire marque un tournant décisif pour l'ADC à l'approche de l'élection présidentielle de 2027, alors que le parti cherche à se positionner comme la principale force d'opposition capable de défier le président Bola Tinubu et le Congrès progressiste (APC) au pouvoir.

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