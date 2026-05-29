Cap-Vert : victoire de l'opposition aux élections législatives

Au Cap-Vert, Francisco Carvalho prend la tête de l’exécutif. Sa formation politique, le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV) a remporté 37 des 72 sièges de l'Assemblée nationale lors des élections du 17 mai, avec 48 % des voix.

Des chiffres publiés par la commission électorale nationale de l'île. Alors qu’elle avait crédité précédemment ce parti de 33 sièges, avec 46 % des voix.

Le PAICV prend le pouvoir après dix ans de gouvernance du Mouvement pour la démocratie.

La formation du centre avait du reste déjà reconnu sa défaite. Alors que son chef, le Premier ministre sortant, briguait un troisième mandat consécutif.

Au Cap-Vert, le pouvoir revient au parti majoritaire à l’Assemblée. Cet Ancienne colonie portugaise jusqu'en 1975, il est considéré comme un modèle de démocratie en Afrique.

Des élections présidentielles doivent se tenir en novembre. Le président sortant, José Maria Neves, soutenu par le PAICV, brigue un second mandat de cinq ans.

L’archipel de 520 000 habitants situé dans l'océan Atlantique, à environ 600 kilomètres au large des côtes du Sénégal.