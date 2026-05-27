Ouganda : nouveau gouvernement, 28 ministres limogés

Alors qu’il entame son nouveau quinquennat, le président Yoweri a fait le grand ménage au sein de l’exécutif.

Vingt-huit ministres ont été limogés. Les départs les plus retentissants sont ceux du ministre des Finances Matia Kasaija, du chef de la diplomatie le général à la retraite Jeje Odongo, et de la ministre de l'Égalité des sexes Betty Amongi. Ils quittent le navire après une présence de longue date. Autre changement qui est loin de passer inaperçu, celui intervenu au ministère de l’intérieur.

Plusieurs piliers du régime figurent parmi les rescapés du nettoyage réalisé par Museveni dont la vice-présidente Jessica Alupo et la Première ministre Robinah Nabbanja.

Yoweri Museveni 81 ans, a été réélu en janvier dernier pour un 7 e mandat qui court jusqu’en 2031. Il est au pouvoir en Ouganda depuis 1986.