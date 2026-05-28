Burkina : les militaires au pouvoir suspendent le plus grand syndicat étudiant

Les militaires au pouvoir au Burkina Faso ont suspendu le plus grand syndicat étudiant du pays et arrêté son dirigeant. Il s'agit de la dernière vague de répression menée par les autorités militaires contre les organisations indépendantes.

L'Union générale des étudiants du Burkina (Ugeb) a été suspendue pour trois mois pour « apologie du terrorisme » par un décret du ministre de l'Administration territoriale.

Les militaires dirigés par le capitaine Ibrahim Traoré, ont pris le pouvoir lors d’un coup d’État en 2022 et mènent une politique de fer contre les voix dissidentes, dissolvant ou suspendant près de 1 000 organisations indépendantes ces dernières semaines.

Cette mesure à l’encontre de l’Ugeb intervient après que le syndicat a dénoncé la semaine dernière des « violations des libertés démocratiques, syndicales et politiques » et s’est plaint que des citoyens soient enlevés, détenus et maintenus au secret.

L'Ugeb a également critiqué la junte pour son « incapacité manifeste à rétablir la sécurité » dans un pays toujours miné par la violence djihadiste sur la majeure partie de son territoire.

L'organisation étudiante a déclaré qu'une dizaine d'étudiants, dont son président Wilfried Bazo, avaient été arrêtés dans la nuit de lundi à mardi par un groupe d'individus armés et non identifiés en civil, qui ont pris d'assaut son siège à Ouagadougou.