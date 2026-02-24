France : le président malgache Michaël Randrianirina reçu par Emmanuel Macron

Après des premières visites internationales aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud et en Russie, le nouveau président malgache poursuit ses efforts diplomatiques en France.

Le colonel Michaël Randrianirina a été reçu mardi par son homologue français Emmanuel Macron à l’Élysée. Les deux chefs d’État se sont entretenus lors d’un déjeuner de travail consacré à “l’accompagnement de la transition malgache,” et au “renouvellement du partenariat bilatéral entre les deux pays,” selon la présidence française.

Le président de Madagascar se rend en France pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en octobre, à la faveur d’un vaste mouvement de contestation populaire.

Mais cette visite intervient dans un contexte diplomatique délicat. La semaine dernière, Michaël Randrianirinaa rencontré le président Vladimir Poutine en Russie, une occasion de sceller le rapprochement entre Moscou et Antananarivo.

Le président russe a présenté Madagascar comme ‘’un grand partenaire’’ de la Russie sur le continent africain et a vanté la coopération entre les deux pays.