Russie : la présidente tanzanienne Suluhu Hassan reçue par Vladimir Poutine

La présidente tanzanienne au Kremlin Samia Suluhu Hassan, a échangé mercredi avec son homologue russe Vladimir Poutine. Alors qu’elle entamait une visite d'État de trois jours en Russie.

C’est son premier déplacement à l’étranger depuis son investiture après sa victoire à l’élection présidentielle du 29 octobre 2025 avec 98% des suffrages.

Vladimir Poutine y voit, le signe de son attachement aux relations avec la Russie.

''Il est réjouissant de constater qu’après votre investiture, vous ayez choisi la Russie comme première destination étrangère pour une visite d’État. Nous y voyons un signe très positif qui montre que toutes ces années, en particulier ces dernières années, lorsque vous occupiez des fonctions de ministre et de vice-présidente au sein du gouvernement, vous vous êtes constamment attachée à développer nos relations bilatérales.'', a déclaré Vladimir Poutine, président russe.

Des analystes accusent Samia Suluhu Hassan se tourner vers la Russie après la condamnation par l’occident des violences post-électorales qui ont fait entre 1000 et 2 000 morts. Mais pour la présidente tanzanienne, son déplacement vise à booster les relations avec Moscou.

'' C'est l'occasion pour nous de discuter du développement futur de nos pays. Mais avant cela, je tiens à remercier la Russie pour l'importante contribution qu'elle a apportée à la libération de l'Afrique.'', a déclaré Samia Suluhu Hassan.

Selon les autorités tanzaniennes, les échanges commerciaux avec la Russie s’élèvent actuellement à environ 307 millions de dollars par an.