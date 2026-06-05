RDC : les migrants expulsés des États-Unis commencent à quitter Kinshasa

Plus de la moitié des migrants sud-américains expulsés des États-Unis vers la République démocratique du Congo ont désormais quitté le pays pour regagner leur nation d’origine, selon le gouvernement congolais.

Le 17 avril dernier, quinze ressortissants de Colombie, d’Équateur et du Pérou avaient été transférés à Kinshasa dans le cadre d’un programme controversé de Washington visant à expulser des migrants vers des pays tiers.

La RDC, l’un des pays africains ayant accepté d’accueillir ces personnes, affirme que ce dispositif est uniquement temporaire. Les autorités précisent que d’autres départs sont prévus dans les prochains jours.

L’arrivée de ces migrants dans la capitale congolaise avait suscité de vives critiques de la société civile, dans un pays où près des trois quarts de la population vivent sous le seuil de pauvreté. Des organisations de défense des droits humains dénoncent également ces accords, estimant qu’ils contreviennent au droit international.