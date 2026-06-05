Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

RDC : les migrants expulsés des États-Unis commencent à quitter Kinshasa

A chair is seen outside a hotel room where a Colombian woman was deported to from the United States, in Kinshasa, Congo, Saturday, May 10, 2026.   -  
Copyright © africanews
AP/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

By Africanews

Déportation

Plus de la moitié des migrants sud-américains expulsés des États-Unis vers la République démocratique du Congo ont désormais quitté le pays pour regagner leur nation d’origine, selon le gouvernement congolais.

Le 17 avril dernier, quinze ressortissants de Colombie, d’Équateur et du Pérou avaient été transférés à Kinshasa dans le cadre d’un programme controversé de Washington visant à expulser des migrants vers des pays tiers.

La RDC, l’un des pays africains ayant accepté d’accueillir ces personnes, affirme que ce dispositif est uniquement temporaire. Les autorités précisent que d’autres départs sont prévus dans les prochains jours.

L’arrivée de ces migrants dans la capitale congolaise avait suscité de vives critiques de la société civile, dans un pays où près des trois quarts de la population vivent sous le seuil de pauvreté. Des organisations de défense des droits humains dénoncent également ces accords, estimant qu’ils contreviennent au droit international.

Articles Connexes

Articles Connexes

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.