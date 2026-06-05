Roumanie : une journaliste fuit en plein direct après l'explosion d'un drone

L’incident n’a fait aucune victime, mais il a ravivé les inquiétudes liées à la sécurité en mer Noire dans le contexte de la guerre en Ukraine. L’explosion s’est produite dans le plus grand port de Roumanie, un site stratégique pour le commerce et le trafic maritime régional. Les services de secours sont rapidement intervenus pour sécuriser la zone, tandis que les images du direct ont capté les instants de confusion provoqués par la détonation et le déploiement immédiat des mesures de sécurité. L’incident intervient alors que les tensions restent vives autour de la mer Noire, plus de quatre ans après le début de l’invasion russe de l’Ukraine. Devenu un maillon essentiel de la logistique régionale, le port de Constanța joue un rôle croissant dans les échanges commerciaux et les exportations transitant par la région. Le ministère roumain de la Défense a indiqué que l’engin ne faisait pas partie de l’équipement des forces armées roumaines. Dans un message publié sur Telegram, l’ambassade de Russie à Bucarest a affirmé que le drone était d’origine ukrainienne, rejetant toute responsabilité de Moscou. Les autorités roumaines ont ouvert une enquête afin d’établir les circonstances exactes de l’explosion. Elles ont également renforcé les dispositifs de surveillance autour du port, alors que les investigations se poursuivent.