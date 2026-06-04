France : des manifestants se rassemblent devant CNews pour dénoncer l’influence présumée du Kremlin

La présence médiatique de Ksenia Fedorova continue d’alimenter le débat en France. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées pour dénoncer la place accordée à l’ancienne directrice de RT France dans le paysage audiovisuel depuis la fermeture de la chaîne, visée par les sanctions européennes adoptées après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. Les manifestants accusent la journaliste de relayer les positions du Kremlin à travers plusieurs médias du groupe de Vincent Bolloré, notamment CNews, Europe 1 et Le Journal du Dimanche. Munis de pancartes dénonçant une « propagande de guerre », ils ont appelé les autorités et les régulateurs à redoubler de vigilance face aux risques d’influence étrangère. Plusieurs élus et journalistes ont participé au rassemblement, estimant que la visibilité croissante de Ksenia Fedorova soulève des questions à l’approche de l’élection présidentielle de 2027. Ses détracteurs demandent un examen plus attentif de l’espace médiatique qui lui est accordé, tandis que ses défenseurs rappellent que les rédactions demeurent libres de choisir leurs chroniqueurs et leurs invités. Au-delà de ce cas particulier, la polémique met en lumière un débat plus large qui traverse la France et de nombreux pays européens. Les autorités affirment prendre au sérieux les risques de désinformation et d’ingérences étrangères, tout en soulignant que les réponses apportées doivent respecter l’État de droit, la liberté d’expression et le pluralisme des médias. La question demeure sensible : comment lutter contre les tentatives d’influence sans fragiliser les principes fondamentaux des démocraties libérales.