Football : la Côte d'Ivoire domine la France à l'approche du mondial

À moins de deux semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, l'équipe de France a subi un sérieux avertissement en s'inclinant face à la Côte d'Ivoire (1-2) lors de son premier match de préparation disputé à la Beaujoire, à Nantes.

Devant un stade comble, les hommes de Didier Deschamps ont pourtant longtemps donné l'impression de maîtriser leur sujet avant de céder face à la détermination et à l'efficacité des Éléphants ivoiriens.

Les Bleus avaient parfaitement entamé la rencontre. Dominateurs dans le jeu, ils ont logiquement ouvert le score grâce à Rayan Cherki. Le jeune milieu offensif a illuminé la première période d'un geste de grande classe, concluant une action collective bien construite pour donner l'avantage aux Français.

Portés par un Kylian Mbappé très actif, les Tricolores semblaient alors en mesure de contrôler les débats jusqu'à la pause. Mais le visage du match a changé dès le retour des vestiaires. Plus agressive dans les duels et plus rapide dans les transitions, la Côte d'Ivoire a progressivement pris confiance. À la 53e minute, Guéla Doué, défenseur du RC Strasbourg et frère aîné de Désiré Doué, a profité d'un flottement défensif français pour remettre les deux équipes à égalité.

Ce but a relancé totalement la rencontre et déstabilisé une équipe de France remaniée par les nombreux changements opérés par Didier Deschamps. Les Éléphants ont continué à pousser et ont été récompensés une seconde fois à la 84è minute de jeu.

Une nouvelle percée de Guéla Doué sur son côté a débouché sur un centre précis repris victorieusement par Amad Diallo, offrant aux Ivoiriens un avantage qu'ils ne lâcheront plus jusqu'au coup de sifflet final. Cette victoire historique constitue le premier succès de la Côte d'Ivoire face à la France en quatre confrontations.

Jusqu'ici invaincus contre les Éléphants, les Bleus voient ainsi leur série de neuf matches sans défaite prendre fin au pire moment, même si l'objectif principal reste d'être prêts pour l'entrée en lice au Mondial.

Pour Didier Deschamps, cette défaite offre néanmoins de précieux enseignements. Si les satisfactions existent, notamment autour de la prestation de Rayan Cherki, les difficultés défensives observées après la pause et le manque de cohésion des remplaçants devront rapidement être corrigés.

Les Français disposeront d'un dernier match de préparation avant leur départ pour la Coupe du monde, tandis que la Côte d'Ivoire pourra s'appuyer sur ce succès de prestige pour aborder la compétition avec confiance. Score final : France 1-2 Côte d'Ivoire Buteurs : France : Rayan Cherki. Côte d'Ivoire : Guéla Doué, Amad Diallo.