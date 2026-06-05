Espagne : un centre d'accueil pour sans-abris se prépare à la venue du Pape

Le centre d'accueil pour sans-abri situé dans le quartier de Lucero à Madrid, se prépare pour accueillir le pape Léon XIV, dans le cadre de sa visite dans le pays qui débute samedi.

Baptisée Cedia 24 Horas, la structure est gérée par l'organisation caritative catholique espagnole Cáritas Madrid. Ouvert 24 heures sur 24, le centre offre un endroit où dormir aux personnes dans le besoin, ainsi qu’un accompagnement social, un soutien psychologique et des services de base.

« Pour nous, les immigrés, qui nous retrouvons dans cette situation où notre famille est loin, le fait qu’une personnalité comme le pape, qui est une figure importante pour le monde entier, vienne ici, c’est vraiment quelque chose qui me fait dire “wow”. C’est quelque chose qui n’arrive qu’une fois dans une vie. Je n’avais vu aucun des papes précédents qui étaient venus. Je n’en avais vu aucun. Je veux dire, ce sera une chance incroyable de pouvoir enfin en voir un de près. Vous voyez ? Je suis très, très enthousiaste à cette idée, vraiment. », s'est confiée Constantina Nchama, 33 ans, immigrée originaire de Guinée équatoriale.

« Je dis à tous les immigrants de ne pas baisser les bras. Continuez d’avancer, mes frères, car celui qui vous parle est un immigrant en difficulté qui a vécu dans la rue et qui continue d’avancer. Nos vies doivent changer. Je vous embrasse tous. Et le pape Léon XIV. », a déclaré Elmer León, 59 ans, immigrant du Pérou.

Le voyage du pape comprendra une escale aux îles Canaries les 11 et 12 juin. Cet archipel situé dans l’océan Atlantique a été confronté ces dernières années à l’arrivée de dizaines de milliers de migrants, principalement africains, via ce qui est considéré comme l’une des routes migratoires les plus meurtrières au monde.

« Cela contribuera à sensibiliser le public à toutes ces situations, car au final, ce projet s’adresse aux personnes en situation d’exclusion sociale. Il s’inscrira également dans l’ensemble de l’action sociale de l’Église à Madrid, et lorsqu’il quittera l’Espagne, il s’appuiera aussi sur un projet destiné aux migrants nouvellement arrivés en Espagne. », a indiqué Pilar Algarate, secrétaire générale de Caritas Madrid.

De nombreux catholiques et migrants espèrent que les prochains voyages papaux recentreront l’attention sur la solidarité et le soutien, loin des débats politiques clivants qui divisent la droite et l’opposent à la gauche.