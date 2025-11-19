Le président français Emmanuel Macron attendu jeudi en Afrique

Le président français attendu jeudi à l’Île Maurice. Au menu, la coopération sécuritaire dans l’Océan Indien ainsi que les relations entre Maurice et les départements français de la région.

Emmanuel Macron se rendra ensuite en Afrique du Sud où il prendra part au sommet du G20 samedi et dimanche à Johannesburg. Mais avant le chef de l’Etat français assistera au lancement d’un conseil d’affaires franco-sud-africain.

L’avion du locataire de l’Elysée prendra ensuite la direction de Libreville. Une première visite l’arrivée au pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema. Et la fin de la dynastie Bongo, après plus de 55 ans de règne sans partage. Hydrocarbures, bois et minerais dont les manganèses, les centres d’intérêts ne manquent pas dans le pays d’Afrique centrale.

Point de chute de la tournée africaine de cinq jours de Macron sur le continent, l’Angola où doit se tenir un sommet Union européenne-Union africaine.