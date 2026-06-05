Liban : l'ONU déblaye Dibbine après le retrait des troupes israéliennes

Des bulldozers, accompagnés de membres de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), ont progressé dans des rues bordées de bâtiments endommagés et de décombres afin de rétablir l’accès pour les habitants après plusieurs mois de conflit. Dibbine est la première localité évacuée par l’armée israélienne dans le cadre du nouvel accord de cessez-le-feu destiné à apaiser les tensions le long de la frontière israélo-libanaise. Cette étape est perçue comme un test important pour la mise en œuvre de la trêve et le retour progressif à la normale dans les zones les plus touchées par les affrontements. L’opération intervient quelques jours après que le Liban et Israël ont accepté, sous médiation américaine, de prolonger un cessez-le-feu fragile et de poursuivre les discussions prévues fin juin en vue d’un règlement plus large. L’accord prévoit notamment la création de zones de sécurité dans certaines parties du sud du Liban ainsi que des dispositions concernant le rôle futur du Hezbollah, qui n’a toutefois pas participé directement aux négociations. Le président libanais Joseph Aoun a présenté cet accord comme une ultime opportunité de parvenir à une paix durable. Dans le même temps, les Nations unies examinent l’avenir de la FINUL, forte d’environ 8 100 membres, dont la mission demeure essentielle pour surveiller la frontière et soutenir les efforts de stabilisation dans la région.