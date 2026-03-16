Madagascar : Michaël Randrianirina nomme un nouveau Premier ministre

Le président malgache Michael Randrianirina a nommé dimanche le responsable national de la lutte contre le blanchiment d'argent au poste de Premier ministre.

Mamitiana Rajaonarison, est un ancien officier supérieur de la gendarmerie et fonctionnaire de carrière. Il dirige la Cellule de renseignement financier (SAMIFIN), qui lutte contre les flux financiers illicites, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, depuis 2021.

Cette annonce intervient à peine une semaine après la destitution par le président malgache du Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo et à la dissolution du gouvernement, sans qu'aucune explication ne soit fournie pour justifier cette décision.

Issu du secteur privé, M. Rajaonarivelo avait été nommé en octobre, peu après la prise de pouvoir par le colonel Randrianirina lors des manifestations qui avaient contraint l'ancien président Andry Rajoelina à fuir.

L’actuel président, le colonel Randrianirina a rejeté les accusations de coup d’État, insistant sur le fait que la Cour constitutionnelle lui avait « transféré le pouvoir ». Il s’est engagé à mener une transition de deux ans, décrite dans une feuille de route publiée fin février qui prévoit de larges consultations nationales jusqu’en 2026, la rédaction d’une nouvelle constitution et des élections présidentielles prévues pour fin 2027.