Ebola en RDC : les rumeurs et la méfiance persistent

Diverses rumeurs et une grande méfiance persistent dans l’est de la République démocratique du Congo alors que la région lutte contre une épidémie d’Ebola.

Beaucoup de personnes dans l’est du Congo, éprouvent des difficultés à comprendre l’épidémie qui a balayé la province d’Ituri au cours du mois dernier. Au moment où les autorités ont déclaré l'épidémie, le 15 mai, des dizaines de personnes étaient déjà décédées et le virus se propageait sans être détecté depuis des semaines.

Certaines familles comptait toujours sur l’aloe vera, comme remède à leurs maux.

« D'après les rumeurs que j'entends, les gens ne croient pas à l'existence d'Ebola, et maintenant, ils ont peur d'aller à l'hôpital. Une fois malades, elles préfèrent rester chez elles, et si elles doivent mourir, elles veulent mourir chez elles, car si quelqu’un meurt à l’hôpital, on suppose que c’était Ebola et on emporte le corps soi-même pour l’enterrer comme bon nous semble. Les familles n’ont plus la liberté d’enterrer leurs proches comme elles le faisaient auparavant. », a déclaré Chantie Joe Kiss, femme au foyer.

Les victimes d’Ebola restant hautement contagieuses après leur mort, les autorités doivent superviser les enterrements, empêchant ainsi les familles de pratiquer leurs rites funéraires traditionnels.

« Nous ne savons pas quel genre de maladie est Ebola. Nous sommes stupéfaits. Nous ne savons même pas à quoi ressemble le corps d’une personne morte d’Ebola. Nous ne voyons que des images sur nos téléphones, et les gens créent des images truquées. Ils retouchent des photos de personnes qui seraient mortes d’Ebola. Ils peuvent même prendre du jus rouge et l’appliquer sur une personne, et ceux qui voient l’image croiront que c’est du vrai sang. »

D'autres personnes ont évoqué des rumeurs selon lesquelles des ONG occidentales auraient inventé Ebola pour obtenir des financements, ou selon lesquelles un vaccin contre Ebola serait administré à la population pour l'infecter.

Plusieurs personnes ont déclaré à l'Associated Press avoir entendu dire qu'Ebola était introduit dans les foyers locaux par le réseau d'égouts.

« Je ne me ferai pas vacciner. Ce n’est pas clair. J’ai entendu des rumeurs selon lesquelles, à l’hôpital, les vaccins seraient en fait conçus pour infecter les gens avec le virus Ebola. Ainsi, au lieu de recevoir le remède, on attrape le virus. C’est ce qu’on sait, et c’est pourquoi je ne me ferai pas vacciner, et je ne laisserai aucun membre de ma famille se faire vacciner non plus. », a indiqué Christophe Amani, 20 ans, habitant de Bunia.

Verite Johnson , un animateur de la station de télévision et de radio Mont Bleu à Bunia,tente de faire bouger les choses. Il estime que les médias ont un rôle à jouer pour faire comprendre à la population la gravité de l’épidémie. Mais la méfiance de certains Congolais reflète des griefs plus profonds dans une région ravagée par des décennies de conflit et de déplacements de population.