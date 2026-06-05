En Bavière, la tradition de la Fête-Dieu perdure sur l'eau

Depuis 1935, les habitants de Seehausen, en Bavière, perpétuent chaque année une spectaculaire procession lacustre à l’occasion de la Fête-Dieu, célébrée dix jours après la Pentecôte. Vêtus de costumes traditionnels bavarois, fidèles, enfants de chœur et responsables religieux embarquent à bord d’une flottille de bateaux pour traverser le lac Staffelsee jusqu’à l’île de Wörth. Au son des cloches, des hymnes et des prières, le Saint-Sacrement est transporté jusqu’à l’église de l’île, où se poursuit la célébration religieuse. Une procession et des offices sont ensuite organisés sur ce site auquel la tradition attribue les origines de la paroisse de Seehausen, fondée il y a plusieurs siècles. Cette cérémonie figure parmi les traditions religieuses les plus emblématiques du sud de l’Allemagne. Chaque année, elle attire non seulement les habitants de la région, mais aussi de nombreux visiteurs venus de toute la Bavière pour assister à cet événement singulier. Dans le décor des Alpes bavaroises et des eaux du Staffelsee, la procession témoigne de l’attachement de la région à son héritage catholique. Transmise de génération en génération, elle mêle foi, histoire et traditions locales. Pour les organisateurs, cette célébration demeure un élément essentiel de l’identité communautaire et l’une des expressions les plus vivantes du patrimoine religieux bavarois.