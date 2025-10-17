Le colonel Michael Randrianirina investi président de Madagascar

À la suite d’un soulèvement populaire conduit par la jeunesse et appuyé par une partie de l’armée, le colonel Michael Randrianirina a été officiellement investi président de Madagascar. Il promet une refondation institutionnelle et une transition de deux ans, encadrée par un comité militaire.

Le colonel Michael Randrianirina, chef de l’unité Capsat, faction des forces armées récemment mutinée , a été investi président de la République de Madagascar ce vendredi 17 octobre, dans un contexte de profonde instabilité politique.

La cérémonie d’investiture s’est tenue à la Haute Cour constitutionnelle, à Antananarivo, en présence de hauts gradés de l’armée, de responsables politiques et de délégations étrangères, notamment des États-Unis, de la Russie, de l’Union européenne et de la France.

Cette nomination intervient quelques jours après la destitution et la fuite à l’étranger de l’ancien président Andry Rajoelina, consécutive à trois semaines de manifestations menées par la jeunesse malgache, avec en tête le mouvement contestataire Gen Z.

« Le jour d’aujourd’hui marque un tournant historique pour notre pays », a déclaré le nouveau chef de l’État, s’engageant à « travailler avec toutes les forces vives de la nation » pour rédiger une nouvelle Constitution et réformer les textes électoraux.

Michael Randrianirina a annoncé la dissolution de toutes les institutions, à l’exception de l’Assemblée nationale, seule instance à avoir maintenu sa légitimité après avoir voté la destitution de Rajoelina.

Il a précisé qu’un comité militaire gouvernera le pays pour une durée transitoire de deux ans, aux côtés d’un gouvernement provisoire, en vue de l’organisation de nouvelles élections démocratiques.