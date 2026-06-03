France : monument en hommage aux victimes du génocide rwandais

Le président français Emmanuel Macron et son homologue rwandais Paul Kagamé, ont inauguré mardi un monument en mémoire des victimes du génocide rwandais de 1994.

Baptisé « L’Archive », la stèle est située au cœur de Paris. Et s’inscrit dans les efforts de la France pour reconnaître son rôle dans l’une des pires atrocités du XXe siècle.

Alors qu’il y a cinq ans, à Kigali Macron avait reconnu que son pays avait ignoré des avertissements concernant les massacres imminents au Rwanda.

''Mais si ce monument est un aboutissement, ce n’est pas une fin. C’est une étape sur un chemin que nous avons ouvert. Ces dernières années, nous avons travaillé dur ensemble. Vous vous êtes battus avec acharnement pour que certains mots puissent être prononcés en 2021. Comme je l'ai dit, Monsieur le Président, vous les avez accueillis avec beaucoup de courage.’’, a déclaré Emmanuel Macron, président français.

Les autorités rwandaises reprochent depuis longtemps à la communauté internationale d’avoir ignoré les avertissements concernant ces massacres, et certains dirigeants occidentaux ont exprimé leurs regrets.

''Assumer ses responsabilités historiques exige un véritable courage car cela suscite une vive opposition de la part de ceux qui ont des comptes à rendre. Il faut une grande humanité pour aller jusqu’au bout. Monsieur le président Macron, je tiens à vous féliciter pour ces deux qualités : votre courage et votre humanité.'', a déclaré Paul Kagame, président du Rwanda.

Le génocide Rwandais a débuté le 6 avril 1994. Il a coûté la vie à environ 800 000 personnes.