Mondial 2026 : New York prête pour l’afflux de supporters

À une semaine du coup d’envoi de la Coupe du monde de football 2026, New York entre déjà dans l’ambiance. Commerces, restaurants et autorités locales se préparent à accueillir des milliers de supporters et de touristes attendus pour le tournoi.

Au cœur de Times Square, le magasin spécialisé Pelé Soccer a doublé ses stocks face à une demande en forte hausse. Les maillots des grandes stars du football mondial figurent parmi les produits les plus recherchés.

« Les joueurs phares comme Messi, avec les maillots de l’Argentine portant son nom ou son image, les maillots de Ronaldo pour le Portugal ou ceux de Mbappé pour la France se vendent très bien. Il y a aussi des modèles spéciaux, comme le maillot du Brésil réalisé en collaboration avec Jordan. Même si la Jamaïque ne s’est pas qualifiée, son maillot conçu avec la famille de Bob Marley a connu un énorme succès. Tous ces modèles spéciaux se sont vendus comme des petits pains », explique Mickey Voll, directeur marketing de Pelé Soccer.

La ville mise également sur la gastronomie pour accueillir les visiteurs. Des centaines de restaurants participeront à une opération spéciale lancée par le maire Zohran Mamdani, proposant des menus à 26 dollars dans les cinq arrondissements.

À Brooklyn, Morgan’s Barbecue prévoit notamment un menu composé de ses célèbres ailes de poulet fumées et d’un cocktail maison.

« Aujourd’hui à New York, 26 dollars pour un repas copieux accompagné d’une grande boisson, c’est une bonne affaire. Tout est devenu tellement cher. Le prix des produits alimentaires augmente partout et tout le monde en ressent les effets. C’est aussi l’occasion pour nous de mettre en valeur notre travail aux côtés d’autres restaurants. New York regorge d’excellentes adresses, du barbecue à toutes les cuisines imaginables. Cela permet aux visiteurs qui restent plusieurs jours de découvrir différentes expériences culinaires tout en gardant un peu d’argent pour d’autres activités », souligne le propriétaire Mathew Glazier.

Les autorités se préparent également à une forte affluence dans les transports, notamment si certains matchs du Mondial coïncident avec les finales NBA, où les Knicks pourraient être engagés. Des renforts de police sont prévus autour des principaux hubs de transport, tandis que des journées d’alerte à la circulation seront instaurées lors des rencontres disputées au stade du New Jersey.

Entre engouement populaire, retombées économiques et défis logistiques, New York s’apprête à vivre plusieurs semaines au rythme du plus grand événement du football mondial.