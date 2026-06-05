Nigeria : trois soldats tués dans une attaque jihadiste contre une base militaire

Des combattants jihadistes affilés à l’État islamique ont tué trois soldats mercredi dans le nord-est du Nigeria, dans la première attaque contre une base militaire dans la région depuis la mort d'un chef jihadiste, selon des sources locales.

Les jihadistes ont pris d'assaut une base militaire située dans la ville de Gajiganna, à 50 kilomètres de Maiduguri, la capitale de l'État de Borno.

Ils sont parvenus à chasser les soldats à l'issue d'un intense échange de tirs qui a fait trois victimes du côté de l’armée.

Les membres de l’État islamique ont emporté des armes et incendié la base, selon Ibrahim Liman, membre d'une milice anti-djihadiste qui apporte son soutien à l'armée.

"Ils sont arrivés à bord de plusieurs camions et à moto, ont engagé les soldats dans un combat prolongé et ont réussi à prendre d'assaut la base," a précisé M. Liman.

Une source des services de renseignement de la région a confirmé ce bilan et indiqué que la base avait été "entièrement rasée" par les combattants djihadistes après que les troupes ont été contraintes de se retirer.

Un porte-parole de l'armée a déclaré à l'AFP qu'une enquête serait menée sur cet incident.

Il s'agit de la première attaque contre une base militaire dans la région depuis la mort du chef jihadiste Abu-Bilal al-Minuki le mois dernier.

Les États-Unis et le Nigeria s’étaient associées pour éliminer ce haut responsable de l’État islamique, décrit comme “l’un des terroristes les plus actifs au monde.”

Peu après la mort d'Al-Minuki, des sources des services de renseignement s’étaient inquiétées d’une possible recrudescence des attaques de l’État islamique contre des bases militaires, en représailles à sa mort.