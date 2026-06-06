Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Ebola en RDC : à Bunia, une clinique submergée par l'afflux de patients

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, rend visite au personnel de santé du Centre médical évangélique de Bunia, au Congo, le 31 mai 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

avec AFP

République démocratique du Congo

En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires et le personnel soignant s’activent sans relâche pour tenter d’enrayer l’épidémie d’Ebola déclarée le 15 mai dernier.

À Bunia, dans le nord-est du pays, l’organisation Médecin Sans Frontières a déjà installé un Centre de traitement d’Ebola et en prépare un plus grand, alors que la première clinique est déjà submergée par les patients.

"On est débordés [...], on a beaucoup de malades mais on n'a pas de place où les mettre," explique Yazid Yassin, médecin directeur de la clinique Elikya, qui dit espérer que le nouveau centre aide à "pallier" ces problèmes.

Au-delà des capacités médicales et logistiques, les autorités sanitaires tentent de susciter l’adhésion de la population pour lutter efficacement contre le virus.

Dans la province d'Ituri, épicentre de l'épidémie, les rumeurs et la méfiance persistent. L'organisation d'enterrements dits "sécurisés," qui bouleversent les rites funéraires, est un point notable de tension.

"La population en soi n'a pas encore adhéré pour éradiquer cette maladie. C'est comme ça, nous sommes dans la phase où on aura beaucoup de malades mais il y a des mesures qui sont en cours par rapport à ça, par rapport à la communication, par rapport à la sensibilisation," avance Yazid Yassin.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies ont annoncé vendredi un plan conjoint de 518 millions de dollars de juin à novembre pour lutter contre Ebola.

L’épidémie actuelle a causé 48 décès sur 321 cas confirmés en RDC, selon les derniers chiffres de l'OMS.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.