Ebola en RDC : à Bunia, une clinique submergée par l'afflux de patients

En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires et le personnel soignant s’activent sans relâche pour tenter d’enrayer l’épidémie d’Ebola déclarée le 15 mai dernier.

À Bunia, dans le nord-est du pays, l’organisation Médecin Sans Frontières a déjà installé un Centre de traitement d’Ebola et en prépare un plus grand, alors que la première clinique est déjà submergée par les patients.

"On est débordés [...], on a beaucoup de malades mais on n'a pas de place où les mettre," explique Yazid Yassin, médecin directeur de la clinique Elikya, qui dit espérer que le nouveau centre aide à "pallier" ces problèmes.

Au-delà des capacités médicales et logistiques, les autorités sanitaires tentent de susciter l’adhésion de la population pour lutter efficacement contre le virus.

Dans la province d'Ituri, épicentre de l'épidémie, les rumeurs et la méfiance persistent. L'organisation d'enterrements dits "sécurisés," qui bouleversent les rites funéraires, est un point notable de tension.

"La population en soi n'a pas encore adhéré pour éradiquer cette maladie. C'est comme ça, nous sommes dans la phase où on aura beaucoup de malades mais il y a des mesures qui sont en cours par rapport à ça, par rapport à la communication, par rapport à la sensibilisation," avance Yazid Yassin.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies ont annoncé vendredi un plan conjoint de 518 millions de dollars de juin à novembre pour lutter contre Ebola.

L’épidémie actuelle a causé 48 décès sur 321 cas confirmés en RDC, selon les derniers chiffres de l'OMS.