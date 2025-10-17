Madagascar : ce qu'il faut savoir sur le colonel Michael Randrianirina

Un colonel peu connu de l'armée est devenu vendredi président de Madagascar après une prise de pouvoir rapide qui l'a vu prêter serment en tant que chef de l'État six jours après avoir lancé un coup d'État militaire.

Le colonel Michael Randrianirina a pris le pouvoir après plusieurs semaines de manifestations antigouvernementales importantes menées principalement par des jeunes. Il est originaire de la région méridionale d'Androy, l'une des plus pauvres de Madagascar, dont il a été le gouverneur entre 2016 et 2018. Auparavant, il était commandant d'un bataillon d'infanterie dans la région voisine d'Atsimo-Andrefana.

Il critique depuis longtemps Andry Rajoelina, le président malgache qu'il a renversé lors d'un coup d'État cette semaine.

Arrêté pour tentative de mutinerie

Randrianirina a été arrêté en novembre 2023, juste avant l'élection présidentielle de cette année-là, et accusé d'avoir planifié une mutinerie. Il a été envoyé à la tristement célèbre prison de Tsiafahy.

Il a déclaré avoir passé environ trois mois en détention, mais la plupart du temps dans un hôpital militaire plutôt qu'à la prison, réputée pour ses conditions difficiles.

Il a finalement été condamné à un an de prison avec sursis pour atteinte à la sécurité de l'État et a été libéré début février 2024, après la réélection de Rajoelina pour un second mandat.

Opérant "dans l'ombre"

Randrianirina a déclaré avoir été détenu avec un autre officier militaire et avoir conservé leur statut d'officier après leur libération. Mais Randrianirina a déclaré qu'il n'avait aucun poste de commandement où retourner et qu'il "travaillait donc chez lui, cuisinait et jouait au football".

Il a déclaré que les deux hommes étaient des officiers militaires travaillant "dans l'ombre" à cette époque. On ne sait pas exactement quand il est devenu le commandant de l'unité militaire d'élite CAPSAT qui s'est rebellée contre Rajoelina et l'a renversé.

Nouveau leader

Randrianirina a pris les devants samedi dernier lorsque ses soldats se sont rebellés et ont rejoint les manifestations antigouvernementales, et il a appelé à la démission de Rajoelina.

Son apparition à bord d'un véhicule blindé parmi les manifestants, qu'il a accompagnés jusqu'à la place principale pour manifester, l'a propulsé à la tête du soulèvement, qui jusqu'alors n'avait pas de figure de proue visible.

Le coup d'État militaire de Randrianirina a été condamné par les Nations unies et par l'Union africaine, qui a suspendu l'adhésion de Madagascar.