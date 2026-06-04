Macky Sall reçu par Emmanuel Macron dans le cadre de sa candidature à l’ONU

L’ancien président sénégalais Macky Sall a été reçu mardi 2 juin à l’Élysée par le président français Emmanuel Macron. Une rencontre consacrée à sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies, qu’il a lui-même rendue publique sur les réseaux sociaux le lendemain.

Sur une photographie diffusée mercredi 3 juin, les deux hommes apparaissent dans le grand escalier du palais présidentiel français. « Je remercie vivement le président Emmanuel Macron pour son accueil chaleureux et nos échanges fructueux », a écrit Macky Sall dans un message publié en français et en anglais.

L’ancien chef de l’État sénégalais a indiqué avoir échangé avec le président français sur les enjeux de réforme des Nations unies. « Nous partageons la vision d’une ONU ambitieuse, réformée et revitalisée pour renforcer son efficacité, sa représentativité et sa capacité à répondre aux attentes des peuples et des États », a-t-il déclaré.

Auditionné en avril dernier devant l’Assemblée générale des Nations unies dans le cadre du processus de sélection, Macky Sall avait défendu une réforme de l’organisation fondée sur trois principes : « rationaliser, simplifier et optimiser ».

L’Élysée n’a pas communiqué officiellement sur cette rencontre et n’a pas indiqué si la France soutenait ou non la candidature de l’ancien président sénégalais.

Une candidature sans soutien officiel de Dakar

La candidature de Macky Sall est menée à titre personnel et ne bénéficie pas d’un soutien officiel du gouvernement sénégalais.

Début mai, le président Bassirou Diomaye Faye avait précisé que le Sénégal avait choisi d’adopter une position de neutralité dans cette élection. Le chef de l’État avait alors déclaré que les autorités sénégalaises n’avaient pas été associées à la démarche de candidature de son prédécesseur.

Cette position s’inscrit dans le cadre de la politique diplomatique actuelle du Sénégal, qui privilégie une approche institutionnelle des relations internationales et réserve son soutien officiel aux candidatures portées ou validées par l’État.

Des relations franco-sénégalaises en évolution

La rencontre intervient dans un contexte de transformation des relations entre la France et le Sénégal depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye en mars 2024.

Les nouvelles autorités sénégalaises ont engagé une réévaluation de plusieurs aspects de la coopération bilatérale, notamment sur les questions de souveraineté, de partenariat économique et de présence militaire étrangère. Dakar affirme vouloir développer des relations fondées sur des intérêts mutuels et un partenariat équilibré.

Pour leur part, la France et le Sénégal continuent de coopérer dans de nombreux domaines, notamment l’économie, l’éducation, la culture, les infrastructures et la sécurité régionale. Les deux pays maintiennent des canaux de dialogue réguliers malgré les ajustements engagés depuis l’alternance politique de 2024.