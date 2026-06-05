Israël poursuit ses frappes contre le sud du Liban malgré le cessez-le-feu

De nouveaux bombardements israéliens contre le sud du Liban ont fait plusieurs morts vendredi selon des médias locaux, malgré un accord de cessez-le-feu conclu deux jours auparavant.

Vendredi dans la matinée, l’armée israélienne a ordonné l’évacuation de six localités qu’elle s’apprêtait à attaquer.

Ces frappes s’ajoutent à plusieurs attaques menées par l’armée israélienne dans la nuit de jeudi à vendredi.

Dans la ville côtière de Tyr, des bombardements à proximité de l’hôpital Jabal Amel ont tué quatre personnes, fait sept blessés et endommagé le bâtiment.

"L'unité de soins cardiaques a été endommagée et nous nous employons à la remettre en état depuis quelques jours, voire une semaine," a expliqué le Dr Wael Mroweh.

"Nous allons bien sûr poursuivre [notre travail], car c'est notre terre, c'est ici que se trouvent nos maisons, nos familles et nos enfants."

Une autre attaque nocturne contre une zone résidentielle de Tyr a tué trois personnes et en a blessé cinq dont deux enfants.

Le lendemain, sur place, les habitants s’inquiètent pour leur avenir.

"J'ai trouvé ma voiture complètement détruite. Ma maison au village avait déjà été détruite [lors de frappes précédentes], et maintenant, ma maison à Tyr a disparu elle aussi," a déclaré Marwan Ghorayeb, dont la mère a survécu à une autre frappe contre l'hôpital Jabal Amel lundi.

"Combien de temps cela va-t-il encore durer ? Combien de temps allons-nous rester dans cette situation ?" a-t-il ajouté.

Le ministre israélien de la défense, Israël Katz, a annoncé jeudi la poursuite des opérations militaires dans le sud du Liban, malgré le nouvel accord de cessez-le-feu entre les deux pays.