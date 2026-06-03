Mondial 2026 : Macron chez les '' Bleus'' à Clairefontaine

France
Le président français Emmanuel Macron a rendu visite mardi à l’équipe de France de football dans son centre d’entraînement de Clairefontaine.
Les ‘’ Bleus’’ doivent s’envoler pour Boston aux Etats-Unis le 10 juin ou ils prendront part à la Coupe du monde de football de la FIFA.
Emmanuel Macron a donc tenu à rencontrer les 26 français retenus pour cette mission avant leur départ. Question d’encourager l’équipe qui vise une troisième couronne mondiale. Après les victoires de 1998 et 2018.
Alors qu’il y a quatre ans au Qatar, la France a échoué en finale face à l’Argentine de Messi.
Pour l’édition 2026, le pays est logé dans le groupe I en compagnie du Sénégal, de l’Irak et de la Norvège.
La bande à Didier Deschamps va peaufiner sa préparation avec des matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire jeudi à Nantes, et contre l'Irlande le 8 juin à Lille.
Aller à la video
Mondial de football 2026 : les horaires d’ouverture des bars prolongées aux USA
01:09
Mondial 2026 : le joueur haïtien Woodensky Pierre obtient enfin un visa pour les USA
Aller à la video
Mondial 2026 : le match RDC-Chili annulé en Espagne à cause d’Ebola
01:49
France : monument en hommage aux victimes du génocide rwandais
01:57
Grèce : un tournoi de footbball réunit des migrants et des populations locales
Aller à la video
Mondial 2026 : qui sont les sélectionneurs des dix équipes africaines qualifiées ?