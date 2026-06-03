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Mondial 2026 : Macron chez les '' Bleus'' à Clairefontaine

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron posent pour une photo avec l'équipe de France de football à Clairefontaine, à l'ouest de Paris, le 2 juin 2026   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

France

Le président français Emmanuel Macron a rendu visite mardi à l’équipe de France de football dans son centre d’entraînement de Clairefontaine.

Les ‘’ Bleus’’ doivent s’envoler pour Boston aux Etats-Unis le 10 juin ou ils prendront part à la Coupe du monde de football de la FIFA.

Emmanuel Macron a donc tenu à rencontrer les 26 français retenus pour cette mission avant leur départ. Question d’encourager l’équipe qui vise une troisième couronne mondiale. Après les victoires de 1998 et 2018.

Alors qu’il y a quatre ans au Qatar, la France a échoué en finale face à l’Argentine de Messi.

Pour l’édition 2026, le pays est logé dans le groupe I en compagnie du Sénégal, de l’Irak et de la Norvège.

La bande à Didier Deschamps va peaufiner sa préparation avec des matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire jeudi à Nantes, et contre l'Irlande le 8 juin à Lille.

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