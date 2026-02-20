Russie : le président malgache reçu par Vladimir Poutine

En visite officielle en Russie, le président de la transition à Madagascar Michael Randrianirina s’est entretenu jeudi avec le président russe Vladimir Poutine. Occasion de sceller le rapprochement entre Moscou et Antananarivo.

Le président russe a présenté Madagascar comme ‘’ un grand partenaire’’ de son pays sur le continent africain. Lors de l’échange dans le salon vert du Kremlin, Vladimir poutine a vanté la coopération entre les deux pays. Elle concerne divers secteurs énumérés par Vladimir Poutine.

« Nous avons de nombreuses interactions intéressantes dans divers domaines. L'agriculture, l'exploration géologique, l'énergie, la médecine, les soins de santé, l'éducation. Vos jeunes sont formés dans des établissements d'enseignement supérieur russes. Beaucoup ont déjà obtenu de bonnes qualifications. Nous sommes prêts à développer ces relations dans le domaine humanitaire, ainsi qu'à travailler avec vous sur des plateformes internationales, notamment l'Organisation des Nations Unies. »

Le volet militaire fait partie aussi des axes d’échange. En janvier dernier, des instructeurs militaires russes ont posé leurs valises sur la Grande île pour former leurs homologues malgaches au maniement d'armes livrées en décembre, dont des drones.

Cette visite est intervenue après le passage du cyclone Gezani qui a fait 62 morts selon le nouveau bilan officiel publié jeudi. Vladimir Poutine a présenté ses condoléances à son homologue malgache.