CAN2025 : Adebayor salue le Maroc et l’évolution du football africain

L’ambassadeur de la Confédération Africaine de Football (CAF), Emmanuel Adebayor, a exprimé son admiration pour les standards élevés de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025.

Pour l’ancien attaquant togolais, le pays hôte s’impose désormais comme une référence continentale en matière d’organisation et d’infrastructures sportives.

Adebayor n’a pas caché son enthousiasme face aux réalisations du Maroc, qu’il considère comme une source d’inspiration pour l’ensemble du continent africain. Selon lui, la qualité des infrastructures et l’architecture des villes marocaines traduisent une vision moderne et ambitieuse, comparable à celle de grandes capitales internationales. Un modèle qu’il souhaiterait voir reproduit dans d’autres pays africains.

Sur le plan sportif, l’ancien international togolais s’est également montré impressionné par l’évolution du jeu lors de cette CAN. Il estime que le football africain a franchi un cap important, avec des équipes capables de conjuguer puissance physique, rigueur tactique et maîtrise technique.

Parmi les sélections qui l’ont particulièrement marqué, Emmanuel Adebayor cite le Sénégal. Il salue la solidité collective des Lions de la Teranga, leur discipline dans tous les compartiments du jeu et leur capacité à intégrer des tactiques inspirées du football européen, tout en conservant l’identité du football africain.

En dehors du terrain, Adebayor a aussi pris position sur le traitement réservé à certaines stars africaines évoluant en Europe. Il a notamment tenu à défendre l’attaquant égyptien Mohamed Salah, qu’il estime injustement critiqué ces derniers temps par certains médias anglais.

Pour Emmanuel Adebayor, le palmarès de Mohamed Salah parle de lui-même : titres de champion d’Angleterre, victoire en Ligue des champions et plusieurs saisons comme meilleur buteur avec Liverpool. Des performances qui placent, selon lui, l’Égyptien parmi les plus grands joueurs de l’histoire de la Premier League. Il juge donc inacceptable le manque de respect dont le joueur ferait l’objet dans certains débats médiatiques.

Malgré sa déception liée à l’absence du Togo et du Ghana à cette édition de la CAN, Emmanuel Adebayor se félicite du travail accompli par la CAF. Il estime que l’instance continentale a su créer un environnement favorable permettant aujourd’hui aux joueurs et aux entraîneurs africains de démontrer qu’ils peuvent rivaliser et s’imposer sur la scène mondiale.