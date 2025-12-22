Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

CAN 2025 : le sélectionneur égyptien apporte son soutien à Mo Salah

Mohamed Salah applaudit la foule après le match de qualification pour la Coupe du monde entre l'Égypte et l'Éthiopie au stade international du Caire, le 5 septembre 2025   -  
Copyright © africanews
Khalid Elfiqi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

avec AP

Maroc

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations a débuté ce dimanche, Hossam Hassan, le sélectionneur de l’équipe égyptienne, s’est exprimé sur le cas de son joueur vedette Mohamed Salah qui, depuis le début de la saison, traverse une phase délicate en club.

"Salah, d'après ce que je vois, sera l'un des meilleurs joueurs de ce tournoi avec l'aide de ses coéquipiers et de l'équipe d'encadrement (...) Je vois qu’il a l'enthousiasme d'un joueur qui vient d'être appelé en équipe nationale pour la première fois", a déclaré Hossam Hassan, sélectionneur de l'Égypte lors d’une conférence de presse.

Lors d’une interview, l’international égyptien s’en est pris à l'entraîneur principal de Liverpool, Arne Slot, parlant d’une relation rompue. Il a aussi accusé le club de l’avoir abandonné. Depuis, le capitaine égyptien a été écarté du groupe lors d'une rencontre avec l'Inter Milan en Ligue des champions, mais il est revenu pour la victoire 2-0 contre Brighton en Premier League.

"Avant de le voir, nous étions en contact permanent au téléphone. Tous les joueurs de football du monde savent qu'à un moment donné, il y a des divergences d'opinion avec les entraîneurs en club. Mais la communication est toujours ouverte entre lui et moi. Lorsqu'il nous a rejoints à notre camp d'entraînement, il a fait part de sa très grande ambition. Ce genre de situation s'est déjà produit lorsque j'ai pris mes fonctions il y a environ un an ou un peu moins de deux ans. Mohamed Salah a eu quelques problèmes [avec son club], mais lorsqu'il arrive en équipe nationale, il se remet sur pied parce qu'il se retrouve avec son équipe nationale et ses coéquipiers ici, et il revient meilleur qu'avant”, a-t-il ajouté.

L'Égypte entrera en scène ce lundi en affrontant le Zimbabwe pour la première journée des phases de groupes. Les deux équipes se retrouvent dans le groupe B aux côtés de l’Angola et de l’Afrique du Sud. L'Égypte entame ainsi sa quête d'un huitième titre de champion d’Afrique.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.