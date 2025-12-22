CAN 2025 : le sélectionneur égyptien apporte son soutien à Mo Salah

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations a débuté ce dimanche, Hossam Hassan, le sélectionneur de l’équipe égyptienne, s’est exprimé sur le cas de son joueur vedette Mohamed Salah qui, depuis le début de la saison, traverse une phase délicate en club.

"Salah, d'après ce que je vois, sera l'un des meilleurs joueurs de ce tournoi avec l'aide de ses coéquipiers et de l'équipe d'encadrement (...) Je vois qu’il a l'enthousiasme d'un joueur qui vient d'être appelé en équipe nationale pour la première fois", a déclaré Hossam Hassan, sélectionneur de l'Égypte lors d’une conférence de presse.

Lors d’une interview, l’international égyptien s’en est pris à l'entraîneur principal de Liverpool, Arne Slot, parlant d’une relation rompue. Il a aussi accusé le club de l’avoir abandonné. Depuis, le capitaine égyptien a été écarté du groupe lors d'une rencontre avec l'Inter Milan en Ligue des champions, mais il est revenu pour la victoire 2-0 contre Brighton en Premier League.

"Avant de le voir, nous étions en contact permanent au téléphone. Tous les joueurs de football du monde savent qu'à un moment donné, il y a des divergences d'opinion avec les entraîneurs en club. Mais la communication est toujours ouverte entre lui et moi. Lorsqu'il nous a rejoints à notre camp d'entraînement, il a fait part de sa très grande ambition. Ce genre de situation s'est déjà produit lorsque j'ai pris mes fonctions il y a environ un an ou un peu moins de deux ans. Mohamed Salah a eu quelques problèmes [avec son club], mais lorsqu'il arrive en équipe nationale, il se remet sur pied parce qu'il se retrouve avec son équipe nationale et ses coéquipiers ici, et il revient meilleur qu'avant”, a-t-il ajouté.

L'Égypte entrera en scène ce lundi en affrontant le Zimbabwe pour la première journée des phases de groupes. Les deux équipes se retrouvent dans le groupe B aux côtés de l’Angola et de l’Afrique du Sud. L'Égypte entame ainsi sa quête d'un huitième titre de champion d’Afrique.