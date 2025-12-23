CAN 2025 : les Bafana Bafana s'imposent, Salah sauve l'Égypte [Football Now]

La CAN 2025 a pris encore plus d'ampleur lors de la deuxième journée, avec trois rencontres passionnantes lors de la phase de groupes.

Le Mali s'est vu accorder un penalty en première mi-temps, mais n'a pas réussi à le convertir, avant de finalement ouvrir le score juste après l'heure de jeu grâce à Lassine Sinayoko. La Zambie a refusé de baisser les bras et Patson Daka a égalisé dans les arrêts de jeu d'une puissante tête, scellant ainsi le score à 1-1.

L'enthousiasme des supporters

« Je pense que c'était un très bon match, car le football est avant tout un plaisir, et les deux équipes ont très bien joué », a déclaré un supporter après le coup de sifflet final.

« L'ambiance était incroyable. C'était un match important pour le Mali, nous les avons soutenus, et c'était très cool d'être ici », a ajouté un autre supporter.

« Le match a été assez difficile pour nous dans les premières minutes, mais nous avons aimé l'esprit d'équipe, la façon dont ils se sont battus après avoir encaissé un but. Ils n'ont pas lâché, ils ont travaillé très dur, et vous savez à quel point ce but de dernière minute est doux », a déclaré un troisième supporter.

« En fait, je soutenais le Mali, mais le match a été intéressant jusqu'à la fin. C'était passionnant, et même si mon équipe menait, elle a été rattrapée et le match s'est terminé sur un match nul. Mais tout va bien », a déclaré un autre supporter.

« Le match s'est terminé sur un score nul et nous sommes très heureux. C'était un excellent match. Les deux équipes étaient fortes aujourd'hui et c'était agréable à voir. Nous suivrons la Zambie tout au long de son parcours ici au Maroc », a déclaré un supporter zambien.

Ce résultat laisse le Mali et la Zambie à deux points derrière le Maroc dans le groupe A. La Zambie affrontera ensuite les Comores à Casablanca, tandis que le Mali affrontera le pays hôte à Rabat dans ce qui s'annonce déjà comme un match décisif.

Nostalgie du groupe B

Loin du stade, le fan park officiel de la CAN 2025 à Casablanca proposait des activités et permettait de s'imprégner de l'ambiance du tournoi. Alors que le groupe A se déroulait dans la capitale économique, le groupe B débutait à Marrakech, où l'Afrique du Sud affrontait l'Angola.

L'Afrique du Sud a pris un bon départ grâce à un but d'Oswin Appollis qui a donné l'avantage aux Bafana Bafana, mais l'Angola a égalisé avant la mi-temps. En deuxième période, Lyle Foster a redonné l'avantage à l'Afrique du Sud, qui s'est imposée 2-1.

L'Égypte a égalisé ce score de 2-1 contre le Zimbabwe, revenant au score pour remporter les trois points. Prince Dube a ouvert le score pour le Zimbabwe, mais Omar Marmoush a égalisé avant que Mohamed Salah ne marque dans le temps additionnel pour compléter le retournement de situation.

Salah, capitaine de l'équipe pour sa première titularisation depuis près d'un mois, a tiré dans le coin inférieur du but dans le temps additionnel, évitant ainsi à l'Égypte l'humiliation face à une équipe classée 129e au niveau mondial.

L'Égypte, sept fois championne, a longtemps été contrariée dans la ville côtière d'Agadir par la défense acharnée du Zimbabwe et la performance exceptionnelle du gardien Washington Arubi.

Ces résultats ont donné lieu à un affrontement au sommet du classement vendredi à Agadir, opposant les Pharaons égyptiens aux Bafana Bafana sud-africains. Les deux équipes se sont déjà rencontrées à trois reprises lors de la CAN, avec deux victoires pour l'Égypte.