CAN 2025 : en difficulté à Liverpool, Salah plébiscité en Égypte

Les supporters égyptiens ont exprimé leur soutien à Mohamed Salah alors que le pharaon traverse une période critique à Liverpool. Ses compatriotes dénoncent l’attitude du manager des Reds à son égard.

"Pour être honnête, Mohamed Salah est sévèrement opprimé. De nombreux joueurs de la Premier League anglaise ont joué de nombreux matches sans être au mieux de leur forme mais ils étaient utilisés sans être remplacés. Mais dans le cas de Mohamed Salah, tout le monde se moque de lui alors que les fans le veulent et l'aiment, contrairement à Arne Slot qui ne l’apprécie plus. Prétextant que Salah a posé un mauvais acte", tempête Waleed Ahmed, supporter égyptien.

Des égyptiens rappellent l'apport du pharaon au sein de leur équipe nationale. Et il ne font pas l'économie des fleurs.

"Mohamed Salah est un atout précieux pour l'équipe nationale égyptienne et la preuve est qu'il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe égyptienne après l'entraîneur Hossam Hassan. C'est un fait que Mohamed Salah est une grande valeur pour l'équipe, même s'il est juste sur le banc, il ajoute du poids aux chances de l'équipe égyptienne".

Ces déclarations tombent à pic pour le pharaon alors qu’il doit défendre les couleurs de son pays dans quelques jours à la Coupe d’Afrique des Nations de football au Maroc.

Les Égyptiens affronteront le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et l'Angola lors de la phase de groupes, dont le premier match aura lieu le 22 décembre.