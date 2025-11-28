Le cinéma indien télougou conquiert le monde avec les films "Tollywood"

L'industrie cinématographique en langue télougou, largement connue sous le nom de Tollywood, est l'un des nombreux centres régionaux de production cinématographique en Inde. Mais elle attire un public national et international grâce à ses films d'action riches en adrénaline, ses scénarios mythiques et son style visuel grandiose.

« Les Télougous s'intéressent beaucoup au cinéma. Le public télougou regarde et accepte tous les types de films. Ce sont des cinéphiles. Comme ils sont cinéphiles, qu'il s'agisse de Bahubali, Pushpa ou RRR, que le budget soit important ou modeste, qu'il s'agisse de films réalistes, de biopics ou de films fantastiques, le public les accepte, et c'est une caractéristique propre au peuple telugu. », a déclaréT.V. Ravi Narayan, cinéaste.

Elle s'est forgé une identité propre, distincte de Bollywood en langue hindi, en s'orientant vers des spectacles mettant en scène des stars et des épopées à grande échelle.

« Une grande partie du succès de Tollywood est attribuée au cinéaste S. S. Rajamouli. Ses héros plus grands que nature et sa mise en scène imaginative ont propulsé l'industrie cinématographique telugu sur la scène mondiale avec des films comme « Bahubali » et « RRR ». Son film « RRR » a remporté un Oscar dans la catégorie chanson originale en 2023. », Sheikh Saaliq, Associated Press.

Tollywood opère principalement à Hyderabad, où se trouve Ramoji Film City. Ce complexe de 674 hectares, reconnu par le Guinness World Records comme le plus grand complexe de studios de cinéma au monde

« Nous avons décidé de nous lancer dans un projet d'envergure qui nous enthousiasme tous, et nous espérons et prions pour que le public du monde entier l'accueille également avec enthousiasme. », a indiqué S.S. Karthikeya, producteur de films.

Rajamouli s'est fait connaître à l'échelle internationale après « RRR », ou « Rise, Roar, Revolt », son film épique de trois heures sorti en 2022 et dont l'action se déroule dans l'Inde britannique.

« Varanasi », son prochain film d'aventure qui mêle voyage dans le temps et mythologie hindoue, devrait sortir en 2027.

Les comédies musicales et les films d'action de Bollywood ont longtemps été les principaux produits d'exportation de l'Inde en matière de divertissement. Mais cela est en train de changer rapidement, sous l'impulsion d'une industrie cinématographique parallèle qui a conquis le monde : Tollywood.