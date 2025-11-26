BD : le premier exemplaire de Superman vendu pour 9,12 millions de dollars

Un exemplaire du premier numéro de Superman, découvert par trois frères en train de nettoyer le grenier de leur mère décédée, a rapporté 9,12 millions de dollars ce mois-ci à une maison de vente aux enchères texane, qui affirme qu'il s'agit de la bande dessinée la plus chère jamais vendue.

Les frères ont découvert la bande dessinée dans une boîte en carton, sous des couches de journaux fragiles, de poussière et de toiles d'araignée, dans la maison de leur mère décédée à San Francisco, l'année dernière, aux côtés d'une poignée d'autres bandes dessinées rares qu'elle et ses frères et sœurs avaient collectionnées à l'aube de la Seconde Guerre mondiale.

Elle avait dit à ses enfants qu'elle avait caché une précieuse collection de bandes dessinées, mais ils ne l'avaient jamais vue jusqu'à ce qu'ils mettent sa maison en vente et décident de fouiller le sous-sol à la recherche d'objets d'héritage, a déclaré Lon Allen, vice-président des bandes dessinées chez Heritage Auctions. Les frères ont découvert la boîte de bandes dessinées et ont envoyé un message à la société de vente aux enchères, ce qui a conduit Lon Allen à se rendre à San Francisco au début de l'année pour inspecter leur exemplaire de "Superman n° 1" et le montrer à d'autres experts pour qu'ils l'évaluent.

"Il se trouvait dans un grenier, dans une boîte, et aurait facilement pu être jeté ou détruit de mille façons différentes", a déclaré M. Allen. "Beaucoup de gens se sont enthousiasmés parce qu'il réunit tous les facteurs de collection que l'on peut souhaiter".

La bande dessinée "Superman No. 1", publiée en 1939 par Detective Comics Inc. est l'un des rares exemplaires connus à exister et est en excellent état. L'homme d'acier a été le premier super-héros à entrer dans la culture populaire, ce qui a contribué à augmenter la valeur de l'exemplaire parmi les collectionneurs, tout comme son histoire improbable, a déclaré M. Allen.

Le précédent record de la bande dessinée la plus chère au monde avait été établi l'année dernière, lorsqu'un "Action Comics No. 1" - qui a présenté Superman pour la première fois au monde dans le cadre d'une anthologie - avait été vendu pour 6 millions de dollars. En 2022, un autre Superman n° 1 avait été vendu pour 5,3 millions de dollars.