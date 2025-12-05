L'Inde et la Russie souhaitent diversifier leur coopération

Le Premier ministre indien Narendra Modi a salué vendredi les relations entre New Delhi et Moscou après s'être entretenu avec le président russe Vladimir Poutine.

Poutine était en Inde pour un sommet annuel et les deux parties ont convenu de diversifier leurs relations économiques, alors que les États-Unis font pression sur l'Inde pour qu'elle revoie son partenariat de plusieurs décennies avec la Russie.

Le 23e sommet Russie-Inde intervient à un moment charnière, alors que les États-Unis font pression pour parvenir à un accord de paix en Ukraine tout en recherchant une coopération mondiale.

Cela mettra à l'épreuve les efforts déployés par New Delhi pour équilibrer ses relations avec Moscou et Washington alors que le conflit en Ukraine, qui dure depuis près de quatre ans, s'enlise.

À l'issue des discussions, Poutine et Modi ont annoncé que l'Inde et la Russie avaient finalisé un programme de coopération économique jusqu'en 2030, qui contribuera à diversifier les activités commerciales mutuelles afin de porter le volume annuel des échanges à 100 milliards de dollars d'ici 2030. Ils ont également souligné la solidité de leurs liens dans le domaine de l'énergie.

« L'humanité a dû faire face à d'innombrables défis et crises, et même au milieu de tout cela, l'amitié entre l'Inde et la Russie est restée solide comme une étoile polaire », a déclaré M. Modi.

Si l'Inde entretient depuis toujours des liens étroits avec la Russie, les détracteurs affirment que la visite de Poutine pourrait tendre les relations avec l'Union européenne et les États-Unis et compromettre les négociations sur des accords commerciaux majeurs avec ces deux partenaires, considérés comme essentiels pour les exportations indiennes.