Inde : le dalaï-lama assiste à l'investiture du gouvernement tibétain en exil

La cérémonie s’est déroulée le 27 mai au monastère de Namgyal, en présence du dalaï-lama, de hauts dignitaires religieux et de membres de la communauté tibétaine en exil. Réélu à la tête du gouvernement tibétain en exil, Penpa Tsering a obtenu 61 % des voix lors d’un scrutin préliminaire organisé auprès des électeurs tibétains répartis dans 27 pays. Cette investiture ouvre un nouveau mandat pour l’administration tibétaine en exil, qui représente environ 150 000 Tibétains dispersés à travers le monde et demeure l’une des principales institutions politiques et culturelles de la diaspora. Dans son discours, Penpa Tsering a renouvelé son engagement en faveur de la « voie médiane » défendue par le dalaï-lama, qui privilégie la recherche d’une autonomie accrue du Tibet par le dialogue avec la Chine plutôt que par une revendication d’indépendance. Il a également exhorté les Tibétains vivant au Tibet à préserver leur langue, leurs traditions religieuses et leur identité culturelle. Installée en Inde depuis l’exil du dalaï-lama en 1959, l’Administration centrale tibétaine poursuit son action en faveur des droits du peuple tibétain, malgré les contestations de Pékin qui refuse de reconnaître sa légitimité. Cette investiture intervient dans un contexte marqué par les tensions persistantes autour de la future succession du chef spirituel tibétain, un sujet particulièrement sensible entre les autorités chinoises et la communauté tibétaine en exil.