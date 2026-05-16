Six femmes honorées lors du gala Women in Cinema en marge du 79e Festival de Cannes

La Red Sea Film Foundation a accueilli les lauréates et les invités lors de son gala annuel « Women in Cinema », organisé près de Cannes.

Cet événement rend hommage aux femmes qui ont contribué à l'industrie du divertissement de différentes manières.

Les six lauréates de cette année sont la réalisatrice marocaine Laïla Marrakchi, l'actrice et productrice nigériane Genevieve Nnaji, l'actrice et chanteuse indienne Tara Sutaria, la réalisatrice rwandaise Marie-Clémentine Dusabejambo, la réalisatrice indonésienne Kamila Andani et l'actrice et scénariste saoudienne Aixa Kay.

« Je suis aux anges, je suis ravie. Je m'entends très bien avec les filles. J'étais tellement nerveuse avant d'arriver ici. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais juste un peu intimidée », a déclaré Sutaria.

Mais on s'est rencontrés hier au déjeuner, et puis bien sûr, il y a le gala ce soir, et on s'entend déjà à merveille. On s'est en quelque sorte trouvés.

Nnaji a déclaré que c'était la première fois qu'elle assistait au Festival de Cannes et que cela avait renforcé son envie d'y revenir avec un film.

« La prochaine fois que je viendrai ici, ce sera avec un film. C'est un peu mon rêve, tu vois, donc c'est très important pour moi », a-t-elle déclaré.

L'actrice Demi Moore et la réalisatrice Chloé Zhao, qui font partie du jury du Festival de Cannes cette année, étaient également présentes à l'événement.

Parmi les autres invités figuraient les lauréats d'un Oscar Rami Malek et Alicia Vikander, ainsi que l'acteur de « Emily in Paris » Lucas Bravo.