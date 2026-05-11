Eye Haïdara : “sincérité et passion du cinéma” pour ouvrir Cannes

Le Festival de Cannes ouvre sa 79e édition sur la Côte d’Azur. Cette année, l’actrice française d’origine malienne Eye Haïdara a été choisie pour jouer un rôle clé lors de la cérémonie d’ouverture.

À la veille du lancement, elle dit vouloir mettre en avant « la sincérité » et « la passion du cinéma ».

« Moi, je pense que je veux être le plus sincère possible. En tout cas, c'était mon mot d'ordre quand j'ai préparé mon discours et cette cérémonie, et aussi partager ma passion du cinéma. C'est avant tout une fête du cinéma. »

Le Festival de Cannes reste l’un des grands rendez-vous du cinéma mondial, réunissant chaque année des personnalités internationales du septième art.

« Sur le coup, j'étais très surprise, c'était un peu comme quelque chose de rêvé ou quelque chose d'hors sol, d'impossible. Et puis c'est une proposition qu'on accepte tout de suite et puis on réalise après. Moi, je pense que j'ai réalisé à partir du moment où il y a eu le communiqué de presse. C'est vraiment là où je prends conscience. »

Sur la Croisette, les derniers préparatifs se poursuivent avant la montée des marches et l’ouverture officielle du festival.