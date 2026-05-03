Les nouvelles règles des OSCARS : les créations générées par IA sont exclues

L'organisme responsable des Oscars aborde pour la première fois la question de l'éligibilité des films utilisant l'intelligence artificielle dans le cadre des nouvelles règles prévues pour la cérémonie des Oscars de 2027.

L'Académie des arts et des sciences du cinéma a publié vendredi des mises à jour concernant de nombreuses catégories, soulignant l'importance de la paternité humaine sans pour autant interdire l'IA.

Les nouvelles règles prévoient également des changements importants dans la catégorie très critiquée des films internationaux, élargissant l'éligibilité pour inclure les films ayant remporté les principales récompenses de festivals prestigieux tels que Cannes, Venise et Toronto.

« Comme chaque année, nous avons apporté de nombreux changements que nous estimons vraiment intelligents et progressistes », a déclaré Bill Kramer, PDG de l'Académie, à l'Associated Press. « Évidemment, à mesure que l'Académie s'internationalise, nous devons réfléchir à la manière dont nous intégrons les films internationaux dans le débat autour des Oscars. »

Dans le cadre de sa révision annuelle des règles d'éligibilité aux Oscars, l'Académie s'attaque à l'une des principales préoccupations de la communauté cinématographique mondiale : l'intelligence artificielle générative.

Les nouvelles règles stipulent que « ces outils n’aident ni ne nuisent aux chances d’obtenir une nomination » et que l’Académie et chacune de ses sections « jugeront la qualité de l’œuvre en tenant compte du degré d’implication humaine au cœur de la création artistique lors du choix du film à récompenser ». Elles se réservent également le droit de demander davantage d’informations à l’équipe de production sur la nature de l’utilisation de l’IA et de la « création humaine ».

En ce qui concerne l’éligibilité des performances, seuls les rôles « manifestement interprétés par des humains avec leur consentement » seront pris en compte. L’organisation a refusé de se prononcer sur l’éligibilité de la prochaine performance de Val Kilmer rendue par IA, les cinéastes ne l’ayant pas encore soumise pour examen.

Une ressemblance n’est pas un acteur, pour commencer, mais cela pourrait aussi dépendre de la manière dont Val Kilmer est crédité dans le film : en tant que Val Kilmer ou sous un autre nom ? On pourrait également prendre Andy Serkis dans le rôle de Gollum comme exemple d’une collaboration entre un humain et la technologie pour la performance finale.

« Nous examinerons cela au cas par cas », a déclaré Kramer. « Comme tout le monde dans notre industrie et dans le monde, nous évaluerons cela chaque année. »

Il y a moins d’ambiguïté dans les catégories de scénario, où les règles stipulent que « les scénarios doivent être écrits par des humains pour être éligibles ».

L’Académie du cinéma a souvent dû revoir ses normes pour s’adapter aux avancées technologiques du moment, qu’il s’agisse du son, de la couleur ou des images de synthèse (CGI).

À mesure que sa composition s’est internationalisée, des voix se sont multipliées pour réclamer une refonte de la catégorie des films internationaux, qui a été continuellement critiquée comme étant injuste, dépassée et sujette à des ingérences politiques. Cela a conduit les cinéastes indépendants et dissidents à ne souvent pas être présentés pour représenter leur pays d’origine.

Le lauréat de la Palme d’Or à Cannes l’année dernière, par exemple, « It Was Just an Accident », du cinéaste iranien Jafar Panahi, n’a pas été présenté comme candidat officiel de l’Iran pour la 98e cérémonie des Oscars, mais comme celui de la France.

En vertu des nouvelles règles, « It Was Just an Accident » pourrait être considéré comme éligible parce qu’il a remporté le premier prix à Cannes et non parce qu’un pays a choisi de le présenter. Outre la Palme d’Or à Cannes, le Lion d’or à Venise et le prix Platform à Toronto, d’autres festivals décernant des prix éligibles incluront également l’Ours d’or du Festival international du film de Berlin, le prix du meilleur film du Festival international du film de Busan et le Grand Prix du jury World Cinema du Festival du film de Sundance.

Tous les films internationaux seront également crédités en tant que nominés, et non le pays ou la région, et le prix sera accepté par le cinéaste. Le nom du réalisateur figurera également sur la plaque de l’Oscar, « après le titre du film et le pays, le cas échéant ».

La branche des acteurs rattrape le reste de l’Académie en autorisant un acteur à être nominé pour plusieurs performances dans une même catégorie. Si, par exemple, Michael B. Jordan, lauréat du prix du meilleur acteur cette année, réalise deux performances exceptionnelles dans deux films différents en 2026, il pourrait éventuellement obtenir deux nominations au titre de meilleur acteur.

Il s’agit d’une pratique courante dans les autres catégories. En 2001, lors de la 73e cérémonie des Oscars, Steven Soderbergh avait été nominé pour le prix du meilleur réalisateur à la fois pour « Traffic » et « Erin Brockovich », remportant le prix pour le premier.

L'organisation a également clarifié les critères d'éligibilité des chansons originales utilisées pendant le générique de fin d'un film. Pour les chansons dont la première partie est diffusée pendant le générique de fin, celle-ci doit chevaucher au moins les 15 dernières secondes du film avant le début du générique pour être considérée comme éligible. La chanson originale lauréate de cette année, « Golden », était un élément clé de « KPop Demon Hunters » et a été utilisée à plusieurs reprises tout au long du film.